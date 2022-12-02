سيرين عبد النور… بإطلالة جريئة وفستان شفاف وسط البحر تثير جنون المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها.

وأطلت سيرين عبد النور في الصور بفستان أسود أنيق من تصميم اللبناني رامي القاضي.

وكان الفستان مكشوف الكتفين ضيق وشفاف مع بطانة من لون الجلد، مزين بأشكال ورود من خامة “بليكسى” مع “كاب” من خامة التافتا.

وصففت شعرها بطريقة Wet Look وتركت ينسدل ليلامس كتفها مع مكياج حدد عيونها.

وكتبت سيرين عبد النور تعليقا على الصور التي نشرتها عبر حسابها على Instagram: الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء أما الأقوياء يستندون عليها للوصول إلى القمة.