روبي… هتفرجك على أحلي رقص بلدي ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - دائما ما تظهر النجم الغنائيه صاحبه الرقصات الشريره على النغمات والاغاني التي تقوم بها حيث تقوم برقص بجراءه جدا مستخدمه جميعا منحنيات جسدها انها النجمه والمطربه الجميله روبي التي خطفت الانظار اليها في احد الفنادق الشهيره حيث كانت تقوم باحياء حفل غنائيه.

حيث قامت الفنانه روبي باحياء حفلها وبدايه حفلها باغنيه ليه بيداري كده التي نالت على اعجاب الجميع واللي حققت نجاحا كبير جدا منذ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدات ترقص روبي بطريقه في غايه الجمال حيث كانت ترتدي روبي فستان من اللون الاسود ذات الحماله الرفيعه القصير للغايه والضيق الذي كشف عن جميع مفاتنها واردافها بطريقه في غايه الروعه والجمال وبدات ترقص وتتمايل مستخدمه في رقصتها مما جعلت الجمهور في غايه الروعه والدهشه من رقصه الفنان الجميله روبي التي خطفت بها.

متعدده الاغاني التي كانت ترقص عليها روبي حيث قامت ببناء اغنيه باظت باظت خالص والتي لقد نجاح كبير فوق نزولها وكانت ترقص بطريقه في غايه الجراه والاثاره.