نسرين طافش ولعت شباب الساحل تثير ضجة على الشاطئ بإطلالة ساحرة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة صيفية لافتة.

تألقت نسرين طافش، مرتديه فستان بحر باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم بسيط وأنيق من التريكو ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، ووضعت قبعة على الرأس لإكمال إطلالتها الجذابة.