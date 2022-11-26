مشهورة السعودية مودل اش تتحدى لورديانا بوصلة رقص بقميص النوم الشفاف الأحمر ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري ..اتفرج

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت نجمه الازياء العالميه والسعوديه موديل اش مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعدد ظهورها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا حيث بدات تبرز جمالها.

وليست المره الاولى التي تظهر فيها موديل اش على مواقع التواصل اجتماعي حيث ظهرت في مقطع فيديو جديد لها ترتدين قميص من اللون الاحمر ذات الحماله الرفيعه وكانت تجلس على احد الطاولات في بيتها وفي شرفه منزلها وكشفت عن جزءا كبيرا عن مفاتنها حيث كشفت عن صدرها المكشوف بدرجه كبيره جدا.

وكان القميص قصير للغايه وضيق بطريقه كبيره جدا مما ابرز تفاصيل جسدها بصوره في غايه الروعه وتركت شعرها من منسدلا على كتفها وتركت شعرها على كتفيها وبدات تقوم بتصوير نفسها وتبرز ملامحها في اطلاله جريئه منها للغايه بصوره كبيره جدا.

وظهرت موديل اش وهي تقوم بوصله رقص جريئه جدا على احد النغمات الخليجيه وبدات تتمايل وتقوم بالحركات الغريبه التي ادت الانتشار الفيديو بصوره واسعه وعلى نطاق واسع من معتبرها لبعض انها تخالف العادات والتقاليد التي تقوم عليها الوطن العربيه السعوديه حيث تنتمي موديل اش الي عائلة العتيبي السعوديه.