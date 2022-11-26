ناهد السباعي… بإطلالة ساحرة بعد فوز فيلمها ٣ جوائز .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ناهد السباعي تحتفل بفوز فيلمها بـ3 جوائز

واعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بفوز فيلمها ١٩ بـثلاث جوائز، وعلقت على هذه الصور التي نشرتها قائلةً:”سعيدة جدا بفوز فيلمنا ١٩ ب٣ جوائز.. جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الإتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني.. الحمد لله كثيرا”.