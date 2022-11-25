سلمى رشيد… تثير الجدل بين المتابعين بسبب إطلالاتها الجريئة المبالغ فيها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - سلمى رشيد تُغضب متابعيها بفساتينها الجريئة وتقع في مرمى النقد السلبي والتعليقات القاسية بعدما إعتبر المتابعين أن ملابسها جريئة وفاضحة.

وقد وضعت الفنانة المغربية نفسها في مرمى النقد بعدما نشرت صورة لها بفستان أسود إعتبره المتابعين غير لائق وجريء بعض الشيء مشيرين أنها تقصد إثارة الجلد من خلال الفساتين التي تختارها.

هل تستحتق هذا النقد؟

وقد أثارت هذه الصورة ضجة وبلبلة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشاروا أن الفستان كشف أن ما تنشره هو غير مسبوق وأن الفسان كشف عن أجزاء متفرقة عن جسمها.

غاص المتابعين في صفحة سلمى على إنستغرام ولاخظوا أنها في الفترة الأخيرة ترتدي الكثير من الفساتين والملابس الجريئة والتي لم ترتديها من قبل بحيث في أكثر من لوك إعتمدت الفساتين القصيرة وأظهرت نواحي مختلفة من جسمها.

ومن ناحيتها، لم تُعلق سلمى على هذا الموضوع إلا أنها ظهرت سابقًا في مقابلة تحدثت بها عن حياتها الفنية والشخصية بحيث قالت :” إن أي شخص ناجح يكون لديه أعداء لنجاحه، وعن انتقاد الناس لتتر مسلسل المكتوب، أوضحت أن العمل الذي لا ينتقده الناس؛ يعتبر عملا فاشلا كما قالت إنها قابلت الفنان سعد لمجرد مرة واحدة في باريس في الاستديو، مؤكدة أنه محبوب جدا وهادئ ولطيف جدا في حياته الطبيعية”