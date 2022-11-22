هدى الاتربي… تتألق في اخر أيام المهرجان بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة هدى الإتربى السجادة الحمراء، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 44، واعتمدت على اكسسوارات الفستان التى تم دمجها بعناية، وركزت علي إكمال إطلالتها بتصفيفة شعر ناعمة ومكياج هادئ.

وكانت هدى الاتربى قد تصدرت السوشيال ميديا، بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، بعد أن ظهرت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأثير الجدل وقتها حول اجرائها عملية تجميل ولكنها عادت ونفت هذا الأمر.

وتشارك هدى الأتربى فى مارثون دراما رمضان المقبل بمسلسل “ضرب نار” مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى.