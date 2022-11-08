شاهد قبل الحذف .. ندي الكامل تستقبل عشيقها المطرب "عمر كمال" بقميص النوم والأخر بحبها في لايف مباشر

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:03 مساءً - شاهد الفيديو الفاضح الذي يجمع مطرب المهرجانات عمر كمال، و "ندى الكامل" طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي كان عمر كمال قد قام بنشره على صفحته بالفيسبوك، لكنه قام بحذفه بعد مرور دقيقتين فقط من نشره.

وظهر عمر كمال بالفيديو المثير للجدل، وخلفه ندى الكامل وهي تقوم بتصفيف شعرها، وترتدي ما يشبه بملابس النوم، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وعلق عمر كمال على الفيديو الذي حذفه سريعاً من صفحته، بالقول : “بعد ما اتخانقت معاها وبهدلت الدنيا وقولت مش هعرفها تاني”.

وتساءل الكثير من المتابعين عن زواج عمر كمال وندى الكامل هل تم بالفعل أم أن لقاءاتهم مازالت في اطار العشاق وليس الأزواج، خصوصا أن عمر كمال أكد في آخر ظهور إعلامي مع عمرو أديب أنه لم يتزوج بعد.

وعلق أحد المتابعين بالقول: "هو انتى اتجوزت ولا ايه"؟

وتساءل آخر :"دا يوم الصباحية يا فنان؟".

وعلق ثالث بالقول:"هو انتى هتستعرض بالمدام من أول يوم؟".