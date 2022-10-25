نسرين طافش …تتعري على شاطئ البحر بفستان شفاف يشعل التواصل الاجتماعي بوصله رقص تحدت بها سما المصري ( .. شاهد الان قبل الحذف)

ابو ظبي - احمد الجزار - اشعلت الفنانه نسرين طافش غرائز الرجال بوصله رقص غير لائقه امام البحر .. شاهد الان الفيديو كامل

بدون كسوف ولا خجل نسرين طافش تثير الجدل داخل الوسط الفني

اثاره الفنانه نسرين طافش الجدل مجددا بعد قيامها بنشر فيديو على صفحتها الرسميه على فيسبوك وانستغرام وهي كانت ترتدي بكيني شفاف داخل جسمها

وقامت بنشره على صفحته وقامت الفنانه نسرين طافش بوصله رقص دامت لمده نصف ساعه على الشاطئ بالساحل الشمالي امام البحر واثاره ضجه كبيره داخل الوسط الفني

ونالت انتقاد الكثير من الجمهور وتعتبر الفنانه نسرين طافش من الفنانات داخل الوطن العربي التي تقوم على اثاره الجمهور من فيديوهات كثيره على صفحتها الرسميه على الفيسبوك وتقوم بنشر الكثير من الصور والفيديوهات.