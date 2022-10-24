نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سميرة سعيد… تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الديفا سميرة سعيد عن موعد طرح أحدث أغنياتها الجديدة “يامي”، ونشرت البوستر الترويجي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت سعيد على انستجرام:” يامي يوم 26 أكتوبر على القناة الرسمية ليوتيوب”.

يذكر أن أغنية المطربة سميرة سعيد “كرباج “، التي طرحتها على قناتها الرسمية عبر “يوتيوب” الشهر الماضي حظيت بمشاهدة وتفاعل عدد كبير من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت مليونين و416 ألفا و290 مشاهدة بعد حوالي أسبوعين من طرحها.

وواصلت سميرة سعيد الترويج لأغنيتها ” كرباج ” عبر حساباتها بجميع مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرت غلاف صفحاتها ووضعت بوستر الأغنية، كما قامت بإعادة نشر ردود الجمهور عليها.

وطرحت الديفا سميرة سعيد الأغنية يوم 23 أغسطس الماضي عبر قناتها على يوتيوب ، وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي وترتيب ومزج وإتقان طارق مدكور، وإخراج نضال هاني .

وتعد ” كرباج ” ثاني أغنيات سميرة سعيد خلال الصيف الجاري بعد أغنية “يلا روح” التي طرحتها باللهجة المغربية على يوتيوب في شهر مايو الماضي وهي من كلمات الشاعر محمد المرضي وبو عمر الحكيم، وألحان عادل خياط، وبو عمر حكيم، وبو عمر مهدي.