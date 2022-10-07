برتنى سبيرز … تصدم جمهورها وتتعرى بشكل كام على شاطئ البحر .. شاهد الان قبل الحذف

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرّت النجمة الأميركية بريتني سبيرز مجدداً عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة صور لها على شاطئ البحر، من دون ملابس.

واكتفت سبيرز بنشر صورها من دون أي تعليق عليها، لكنها تعرضت لهجوم عنيف من المتابعين الذين انتقدوا إقدام أم لطفلين على مثل هذه الخطوة.

وكانت المغنية العالمية قد ردّت على الانتقادات التي طاولتها إثر ظهورها شبه عارية في مجموعة من الصور التي واظبت على نشرها في الفترة الأخيرة.

وقالت سبيرز في تدوينة سابقة عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “قبل أن أريكم المزيد من الصور، أريدكم أن تفهموا آرائي حول موضوع عرضي لجسمي، أنا لا أتحدث عن نادٍ للتعري أو عن تقديم عرض ما، بل على نطاقٍ عملي، أي عندما تكونين في سيارتك وتدركين أنك ترتدين قميصاً مزعجاً طويل الأكمام في فصل الصيف، رد الفعل الفوري لأي امرأة بعد أن تتخلص من هذا القميص هو الشعور بأنها أصبحت في حال أفضل، وبالتالي اعتقادها أنها تبدو أفضل”.

وأضافت: “على أي حال، أراهن على أنكم تتساءلون عن سبب عرضي لجسمي الآن. حسناً، لأنني ولدت في هذا العالم عاريةً. وبصراحة شعرت بأنني أحمل على كاهلي أعباءً كثيرة… فأردت أن أشعر بأنني أخف… عارية… كما ولدت. فالألم والدموع والأعباء الثقيلة ليست هي ما يحدّد طبيعتي. أنا امرأة… امرأة جميلة حسّاسة تحتاج إلى رؤية نفسها في أبهى صورة”.