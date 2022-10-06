نوال الزغبي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من مصر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت نوال الزغبي جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أحدث جلسة تصوير لها من إطلالتها في الندوة التثقيفية التي ظهرت فيها، وهي ترتدي فستان لامع باللون السماوي واعتمدت على تسريحة شعر الويفي.

وشاركت نوال الزغبي في الندوة التثقيفية التي أقيمت أمس بالغناء في أوبريت لمتنا.

يشار إلى أن آخر أعمال نوال الزغبي أغنية “لسه باجي على بالك” التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ملايين المشاهدات، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.