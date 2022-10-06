ميرهان حسين… بإطلالة رومانسيه ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة ولافته.

وتألقت ميرهان حسين، مرتديه فستان طويل باللون الأبيض الشفاف، وكان الفستان مفتوح من الجانبين ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية تتناسب مع ظهورها اللافت.