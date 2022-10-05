سارة سلامة… تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سارة سلامة، مرتديه فستان قصير باللون الاسود، ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة