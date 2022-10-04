مايا دياب… تتعرض للتحرش على يد فتاه بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تمرّ حادثة تحرش فتاة بمايا دياب مرور الكرام عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي شهدت حالة استنكار واسعة بسبب هذه الحادثة الغريبة.

تحرش فتاة بمايا دياب

خلال إحيائها حفلاً غنائياً على خشبة المسرح، تعرّضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحادثة غريبة وثّقها الجمهور في مقطع فيديو تمّ تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل.

فقد حاولت إحدى الحاضرات في الصفوف الأمامية من الجمهور ملامسة ساق المغنية بينما كانت تؤدي أغنية على المسرح، فما كان من مايا دياب إلا أن تراجعت فوراً إلى الوراء من دون إحداث بلبلة، وكانت تتألق بفستان طويل أخضر اللون بشقّ عند الساق.

وكانت دياب قد أحيت حفلاً غنائياً في قبرص نشرت صوراً منه عبر حسابها الخاص على انستقرام وعلّقت عليها بالقول: “شكرا لكم شمال قبرص، سنرقص سوياً مرة أخرى قريباً، بيروت استعدي”.

من جهة أخرى، شاركت الفنانة مايا دياب في برنامج “غنيلي بالجو” مع وسام بريدي، حيث تحدّثت بشكل عفوي عن التجارب التي مرّت بها في خلال مسيرتها الفنية.

وتنطلق إطلالتها من المطار قبل أن تستقل الطائرة مع فريق العمل.

وكانت الفنانة اللبنانية قد تحدثت منذ مدّة عن حلافها مع الفنانة السورية أصالة أثناء إطلالتها في برنامج The Insider بالعربي وقالت: “كنت أتمنى أن يبقى الخلاف بيني وبين أصالة، ولا يتصدر للإعلام”.

وشدّدت على أنها لم تتكلم ولو لمرة في السابق عن الخلاف، مؤكدة: “احنا كنا في الحقيقة أصدقاء وبين الأصدقاء بيصير خلافات، وصار شغلة وصار في بُعد، وهذه الأمور طبيعية ولا أحب أن يكون عنوان بيتصدر الصحف، الموضوع بقى منتشر وكتير كل يوم نطلع في العناوين بسبب المشاكل.”.

وقالت: “حرام، خلينا نعمل فن واللي بشوفه كل يوم من أمراض وحروب ووفيات بتعلمني أعيش في سلام.. وأنا حاليًا بعيش أحلى سنين”.