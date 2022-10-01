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درة … بإطلالة ساحرة تخطف القلوب بجمالها الصارخ .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة زروق جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ارتدت فستانا أزرق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

وعلقت الفنانة درة على إطلالتها: “الزهرة الزرقاء، بعد كل شئ ننجح دائما في الشفاء، جروحنا تجف وتتصلب مثل الزهرة الزرقاء”، وأضافت الفنانة ليلى أحمد زاهر تعليقا برمز “قلوب حمراء”، وعلق أحد المتابعين: “يا جماله يا جماله”.

درة ، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم الرعب “جدران”، مع الفنان أحمد بدير، و نقولا معوض، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، وحنان سليمان، و قصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ومن إخراج محمد بركة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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