مى عمر… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة مي عمر، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر”، “إيه كل الجمال ده”، “جميلة جدا”، “الجمال”.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل “رانيا وسكينة”، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك مي عمر في 3 أفلام، وهم: “تحت تهديد السلاح”، “العميل صفر”، “بضع ساعات”.