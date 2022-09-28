سما المصري تخلع ملابسها قطعة قطعة أمام طشت غسيل .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تتوقف الراقصة ​سما المصري​ عن إثارة الجدل كعادتها بنشرها مقاطع فيديو بشكل يومي تقريباً تارة وهي تستحم وأحياناً وهي في السرير ومرات أخرى تركز الكاميرا في مقاطع الفيديو التي تلتقطها على مؤخرتها، ولكن هذه المرة ووفق ما تقول بأنها تتوجه للسيدات بإرشادات خاصة ونصائح عبر صفحتها، أذهلت سما المصري متابعيها حيث ظهرت وهي جالسة في الحمام وأمامها “طشت” غسيل، رغم أن العالم كله استغنى عن الغسيل اليدوي وبات يستعمل الغسالات الحديثة، وارتدت سما فستاناً أسود ظهرت منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.

وتوجهت سما لمتابعاتها متحدثة عن ما أسمته نصائح للغسيل ونشر الغسيل، وكتبت تعليقاً على الفيديو :”اوباااا….بلا مرتضي بلا قرف دا عبيط ومعتوه خلينا باه في الدلع كله دا….اديلووووو…ست بيت ماحصلتش “، وبذلك تكون اعترفت سما ضمنياً بأنها تنشر مقاطع الفيديو بهدف الدلع.

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