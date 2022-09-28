لاميتا فرنجية… بإطلالة جريئة تثير جنون المتابعين بأوضاع غريبه .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية على الجمهور بمجموعة من الصور الجديدة التي وثقتها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث اختارت لاميتا أن تطل بثياب رياضية أظهرت جمال جسدها ورشاقتها.

لاقت الصور على إعجاب الجمهور.

وكانت قد نشرت فرنجية مؤخرا، مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه بإطلالة رياضية خطفت الأنظار، وأثناء وقوفها بالقرب من البحر وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، قررت تصوير مقطع فيديو ظهر فيه مدربها الشخصي وهو يحملها ويركض، بهدف نشر فيديو كوميدي.