فيفى عبده… بوصلة رقص جديده وفستان مكشوف من على شاطئ البحر فى الساحل بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت فيفي عبده ضجة واسعة بفيديو رقصها على الشاطئ في الساحل الشمالي بسبب إطلالتها اللافتة، والذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي وهي ترقص على أنغام أغنية لطيفة الجديدة وأرفقت الفيديو بتعليق: “من الساحل الشمالي مش عارفة أقولكم أيه بصراحة بحبكم”.

وبدت فيفي عبده بإطلالة جريئة حي كانت ترتدي فستانا شفافا باللون الروز اللامع، بصدر مكشوف بدون أكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، كما ارتدت على شعرها توربون ملون، فيما اختارت أن تظهر حافية القدمين وفي خلفيتها البحر.

وسرعان ما هاجم الجمهور فيفي عبده بسبب ملابسها وجرأتها فكانت أبرز التعليقات: “عيب على سنك .. أنتِ بتجيبي

منين الستاير دي .. وش هذا لبس الحمام .. الله يهديكي ويحسن ختامك.