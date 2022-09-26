اروى جوده… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستغرام ”.

وظهرت “جودة” وهي ترتدي فستان أبيض كت طويل، مفتوح،وتركت شعرها منسدلًا ووضعت عليه إسكسسوار خاص بالشعر، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “جودة” على الصورة قائلة:” حلم كبير تألق أكثر تألق مشرق”.