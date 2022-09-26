نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين الخطيب … تروى تفاصيل تعرضها للتحرش .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلنت فيه عن تعرضها للتحرش وتروى قصتها.

وقالت ياسمين الخطيب : “في مراهقتي تعرضت للتحرش في مستشفى خاص بالمهندسين، من طبيب الطوارئ الذي لم ينهاه الضمير أو تمنعه الشفقة، من التحرش بفتاة بين الحياة والموت!، لم يؤلمني الموقف بقدر ما آلمني عدم تصديق الجميع لقصتي، ظناً منهم أني كنت في حالة إغماء وهُئ لي! لم يصدقني أحد سوى عمتي زينب، التي لم يهدأ لها بال إلا بعد فصله من المستشفى!

إلى الجميلة ياسمين متعب Yasmine Metab أصدقك، وأشعر بألمك، وأدعمك بكل ما أوتيت من قدرة على نُصرة الحق.. فلا تخافي ولا تحزني”.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب وأحمد مجدى

يكشف صدى البلد حقيقة ارتباط الإعلامية ياسمين الخطيب بعد صورتها الأخيرة مع الفنان أحمد مجدي والتي لاقت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلم صدى البلد أن ياسمين الخطيب وأحمد مجدي لا تربطهما أي قصة حب، والصورة كانت بسبب العلاقة الوطيدة لـ ياسمين الخطيب مع والده المخرج مجدي أحمد علي .

صور أحمد مجدي وياسمين الخطيب

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب الجدل خلال الساعات الماضية فور نشر صورة لها مع الفنان أحمد مجدي حيث علقت عليها شاهدوا من هنا ؛ أجمل رجل في مصر .

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة متسائلين عن حقيقة ارتباطهما، أم أنها صورة لتحضير عمل فني .

لم ترد ياسمين الخطيب حتى الآن حيث لم تؤكد الارتباط او تنفيه .

لا أثق بأحد نهائيا .. ياسمين الخطيب تتحدث عن حالتها الصحية برسالة مؤثرة

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها، منشورا جديدا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت ياسمين الخطيب خلال المنشور: “علمتني التجربة أن أسيء الظن بالناس.. كل الناس.. إلى أن يثبتوا حسن نواياهم، لكن أغلبهم يثبت العكس!”.

وأضافت: “لا أثق بأحد نهائياً، أعاني من البارانويا إلى حد الخضوع للعلاج، لكني لا أعد نفسي مريضة نفسياً.. المرضى النفسيين الحقيقيين لا يذهبون إلى العيادات النفسية، لكنهم يتسببون في ذهابنا إليها!”.

وتحرص ياسمين الخطيب، على متابعة جمهورها بشكل دائم من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، ونشر أحدث الصور والفيديوهات من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ياسمين الخطيب تبكي أمام الكاميرا: افتكرت الأقساط اللي عليا

أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة بـ صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكتبت ياسمين الخطيب ” قبل تصوير المشهد ده، صارحت أستاذ مجدي أحمد علي إني ما بعرفش أعيط قدام الناس، ومش هعرف أعيط خالص! .

وتابعت ” فأعطاني شوية نصايح، وطلب مني أتذكر شيء مؤلم في حياتي.

وواصلت “قدام الكاميرا عيطت عياط، لدرجة إني ما بقتش عارفة أوقف دموعي، وبعد انتهاء المشهد، سألوني افتكرت إيه خلاكي تعيطي كده؟! قلت لهم: “افتكرت الأقساط إللي عليا وفواتير الكهرباء!” .