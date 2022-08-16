سلمى ابو ضيف… بإطلالات جريئة باللون الاسود .. شاهد الان

سلمى أبو ضيف النجمة المصرية الشابة تعد واحدة من أشهر النجمات اللواتي يهتممن بالموضة والأزياء بنفس اهتمامهن بتطوير موهبتهن الفنية، حيث إن لها أسلوب خاص في اختيار أزيائها واكسسواراتها المميزة التي تظهر بها في كل مناسبة.

سلمى أبو ضيف وعشقها للون الأسود

كما حرصت سلمى أبو ضيف دخول عالم الموضة بشكل احترافي مؤخرًا وأطلقت علامتها التجارية الخاصة بها لتنفيذ ملابس البحر والملابس الصيفية المبهجة، وبالرغم من حب سلمى أبو ضيف للأزياء الصاخبة وغير المألوفة، إلا أنها عاشقة للون الأسود الذي حرصت على الظهور به في أكثر من مناسبة.

ومؤخرًا تألقت سلمى أبو ضيف في فستان أسود ضيق وبسيط وقصير حتى الركبة، مع فتحة صدر غير منتظمة وحملات عريضة وثنيات مميزة أضفت لمسة أنيقة على الفستان الذي اتسم بالبساطة والفخامة في آن واحد، ونسقت سلمى مع تلك الإطلالة نظارة شمسية سوداء.

سلمى أبو ضيف بفستان اسود في احدث ظهور

سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالات متنوعة التصميمات وتفضل اللون الأسود

وخلال حضورها أحدى حفلات الزفاف الخاصة بأصدقائها، أطلت سلمى أبو ضيف بفستان أسود من MÔNOT جاء تصميمه طويلًا ومجسمًا، وبكتف واحد عريض قليلًا ملتفًا حول الرقبة، وفتحة واسعة عند الخصر، وبفتحة ساق جانبية طويلة، كما نسقت مع إطلالتها حذاء مفتوح باللون الأبيض مع حقيبة نحاسية براقة من Valentino، واستعرضت النجمة الشابة إطلالتها التي نالت تفاعل وإعجاب جمهورها.

سلمى ابو ضيف بفستان اسود في احد حفلات الزفاف

سلمى أبو ضيف تألقت كذلك في مهرجان كان في نسخته السابقة بفستان أسود أنيق من PINKO تميز بأكمامه الطويلة الواسعة، وفتحة صدر على شكل حرف V، وانسدل منفوشًا بداية من الخصر مع فتحة ساق جانبية طويلة، ونسقت مع تلك الإطلالة مجوهرات لافتة من شوبارد، وحذاء أسود مفتوح بكعب عال.

سلمى ابو ضيف في مهرجان كان

إطلالات بسيطة سوداء مناسبة للصيف من خزانة سلمى أبو ضيف

إطلالة أخرى لافتة مناسبة لفصل الصيف، ظهرت بها النجمة الشابة مؤخرًا من توقيع دار ALAÏA، حيث ارتدت تنورة سوداء طويلة بفتحة ساق جانبية، مع كروب توب ضيق بحمالات رفيعة، وحقيبة حمراء على شكل قلب، فيما أطلت بفستان أخر اتسم ببساطة تصميمه من Valentino، جاء قصيرًا وبأكمام طويلة وفضفاضة ورقبة مغلقة مع فتحة صغيرة عند الجزء العلوي ونسقت معه حذاءً ضخماً أسود.

اطلالة صيفية سوداء من خزانة سلمى ابو ضيف

سلمى أبو ضيف سرقت الأنظار بفستان أسود قصير من تصميم إيلي صعب، جاء غاية في البساطة، فمن الأمام جاء قصيرًا بأكمام طويلة ومن الخلف بظهر مكشوف وتحددت أطرافه بتطريز أسود لافت وفخم، وظهرت سلمى كذلك في أحد الفعاليات الفنية بفستان أسود لافت من الريش جاء بدون أكتاف وقصير حتى أعلى الركبة من SOURAYA، وزينته بحزام رفيع عند الخصر.

سلمى ابو ضيف بفستان اسود بسيط

إطلالات سوداء عملية تعكس شخصية سلمى أبو ضيف

وفي إطلالة أخرى سرقت سلمى الأنظار بأناقتها في زي أسود من تصميم GEORGES CHAKRA، جاء الجزء السفلي عبارة عن تنورة ضيقة وقصيرة، فيما جاء الجزء العلوي عبارة عن توب قصير براق بأكمام متوسطة الطول وتزينت أطراف أكمامه بالريش، فيما كان للنجمة الشابة أكثر من إطلالة أخرى كاجوال اعتمدت فيها على الأزياء السوداء البسيطة والعملية، التي أظهرت أناقتها وعكست شخصيتها البسيطة