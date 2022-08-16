نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صوفينار … تستعرض جمالها بإطلالة جريئة .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الراقصة الاستعراضية صوفينار صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترتدي الفستان الأبيض حيث خصعت إلى جلسة تصوير جديدة.

وظهرت صافينار فى الصور ترتدي فستان أبيض أقرب إلى فستان حفل الزفاف ويظهر طائر الحمام فى الصورة.

نشرت الفنانة الاستعراضية، صافينار، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهى ترتدي فستان زفاف أبيض.

وعلقت صافينار خلال الفيديو : أنا لبست الفستان الأبيض.. مفاجأة.. وده سر”.

وجاء تعليق صافينار على هذا الفيديو؛ لتزيد من حيرة الجمهور، هل هي تتحضر للزواج وحفل زفافها؟ أم أنها ارتدته في عمل فني ؟.