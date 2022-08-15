موديل روز … تحتفل بعيد ميلادها بطريقة جريئة تثير الجدل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت عارضة الأزياء السعودية بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إطلاق علامة تجارية جديدة خاصة بها.

وشاركت عبر حسابها مقاطع فيديو من حفل تجمع فيه أصدقائها، وهي ترقص وتمرح، وشاركت صور أخرى وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأرجواني.

موديل روز في إطلالة جريئة

أثارت روز في يونيو الماضي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة بعدما شاركت مع جمهورها، صور جريئة من أخر جلسة تصوير لها.

وفي إطلالة ارتدت بنطالاً وجاكيت من اللون الأصفر، وفتحت الجاكيت بشكل جريء، وفضلت أن ترتدي نظارة بيضاء واعتمدت في إطلالاتها على إكسسوارات ذهبية على يديها وحول عنقها، وكان اللون البرتقالي العنصر الأساسي طلاء أظافرها، واختارت مكياج بسيطاً وهادئاً واستخدمت اللون الكشميري للشفاه.

وقبل شهر من هذا التاريخ، تعرضت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة روز للانتقادات من قبل بعض المتابعين الذين وصفوا إطلالتها بالجرأة نتيجة ترك الجاكيت مفتوحاً وظهور جزء من صدرها.

جدير بالذكر، أن مودل روز هي روان عبد الله أبو زيد، سعودية الجنسية، ولدت في 14 أغسطس عام 1992، وبدأت نشاطها في عرض الأزياء سنة 2013 واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية واشتهرت بموديل روز.

إطلالات موديل روز الجريئة

يعتقد البعض أن عارضة الأزياء روز تحاول دائمًا إثارة غضب متابعيها بسبب مظهرها، حيث تظهر بمظهر جريء لجذب المزيد من المتابعين.

بالإضافة إلى انتقادها للعارضة السعودية، أثارت روز ضجة في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا لها على متن يخت سياحي مع بعض من يعتقد أنهم أصدقاؤها، حيث انتقدها الجمهور لارتدائها ملابس كاشفة.

في وقت سابق، شاركت روز صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق مشاركة الصور والفيديو في إنستقرام، ظهرت فيها بأكمام بيضاء منقوشة وفستان يعانق الجسم، واختارت الكعب العالي.

تعرضت روز لانتقادات واسعة خلال شهر رمضان بعد نشرها إطلالة جريئة ومثيرة بفستان من قطعتين مطرز بنقوش فضية وسوداء.