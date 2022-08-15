رضوى الشربيني… تظهر بإطلالة ساحرة تخطف القلوب وعقول محبيها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - رضوى الشربيني أعتاد متابعيها على أناقتها وجمال إطلالاتها مع كل ظهور لها على الشاشة بأزيائها الجذابة، ودائما تجمع إطلالات الإعلامية المصرية بين الكلاسيكية والعصرية لتطل في كل ظهور لها بلوك خاطف، ورغم جرأتها وتألقها بالألوان الجذابة والصاخبة في الكثير من الأحيان إلا أن اللون الأبيض يبقى لون رضوى الشربيني المفضل.

رضوى الشربيني بإطلالة ساحرة باللون الأبيض

الإعلامية رضوى الشربيني نشرت صورها بفستان أبيض ساحر تألقت به في آخر جلسة تصوير خضعت لها ونشرت صورها عبر حسابها على “انستجرام”، حيث ظهرت برشاقة ملفتة، وتوهجت الإعلامية المصرية وبدت مثل العروس في الصور التي ظهرت فيها بفستان طويل غني بالتفاصيل الفخمة، وجاءت إطلالتها بتوقيع مصممة الأزياء وخبيرة الموضة سماح مهران.

الفستان عانق جسد رضوى الممشوق بقصة الحورية التي أبرزت رشاقتها، وصمم بطبقة علوية شفافة من التل المطرز بمنتهى النعومة بتطريزات رقيقة تغطيه بالكامل، كما تميز بأكمام طويلة وياقة عالية مع أكتاف شفافة توحي بالأكمام المنفصلة، فستان رضوى الشربيني ازدادت جاذبيته بذيل طويل منسدل، وتزينت بأقراط ماسية براقة، واعتمدت مع إطلالتها تسريحة الشعر المسحوب بشكل نصفي من الأعلى مع خصلات منسدلة على ظهرها وكتفها برقة متناغمة مع طلتها.