غادة عبد الرازق… بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة صور جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

واستعرضت غادة عبد الرازق، فى الصور جمالها وأنوثتها فى أحدث جلسة تصوير لها من داخل حديقة منزلها، وارتدت فستانا انيقًا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، ونالت إطلالتها إشادة الكثير من جانب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمالغادة عبد الرازق الدرامية مسلسل “لحم غزال” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

تدور الأحداث داخل حارة شعبية، ومنطقة المدبح وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية وشخصية عاليا، و«غزال» سيدة من بيئة راقية تغير اسمها من عاليا لغزال، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.