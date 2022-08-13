منى فاروق…. تثير الجدل بإطلالة جريئة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مني فاروق جمهورها عبر انستقرام مجموعة من الصور الجديدة لها والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية في مدينة دهب، بجنوب سيناء.

وظهرت منى بإطلالة جريئة وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأحمر مع نظارة شمس، ولاقت مجموعة الصور التي نشرتها الفنانة على إعجاب العديد من المتابعين، وعلقت على صورها كاتبة: “أوقف كل شيء مؤذي”، وقامت بإغلاق خاصية التعليق على الصور.

ومنذ قليل شاركت صور جديدة علقت عليها ” لا تبرر ,فالناس لا تسمع إلا ما تريد أن تسمعه”.