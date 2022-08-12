نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عائشة بن أحمد… بإطلالة صيفية جريئة في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت عائشة بن أحمد: “ So long, sweet summer. ”.



و تنتظر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عرض مسلسلها الجديد “وعد إبليس”، الذي يشاركها بطولته الفنان عمرو يوسف، ومن المقرر عرضه قريبًا.

“وعد إبليس” عبارة عن سلسلة تشويق نفسية مكوّنة من 6 أجزاء لمجموعة mbc ومنصة .. شاهد الان، تتناول قصة رجل يبيع روحه لإنقاذ المرأة التي يحبها، وهو الثنائي الذي يجسده عمرو يوسف وعائشة بن أحمد.

يتلقى الثنائي خبر حمل الزوجة مؤخرًا بفرح شديد، لكن بعدها مباشرة تأتيهما المأساة الكبرى ألا وهي إصابتها بواحد من أخطر أنواع سرطانات المخ، فيحاول الزوج إنقاذها بكل السبل، لذلك يقوم بالتضحية الكبرى وبيع نفسه للشيطان، الذي يجسده فتحي عبد الوهاب، لكنه في المقابل يبدأ في اختبار معاناة مريرة لأن الظلام والشر يبدأن في النمو بداخله رويدًا رويدًا.