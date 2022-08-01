إستقرار عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 1-8-2022

مع إغلاق بورصات المعادن وتعليق التداول لعطلة نهاية الأسبوع، سجل الذهب استقرارًا لليوم الثاني نظرًا لقلة التقلبات في الأوقية، مما جعل أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2022 في جميع محلات الصاغة على مستوى الجمهورية. شهدنا في بداية التداول.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل الذهب إلى أعلى مستوياته في يوليو / يوم السبت، مسجلاً جرامًا واحدًا على خلفية الأوقية بعد انخفاض أسعار الدولار العالمية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية. الذهب عيار 21، الأكثر شعبية في المناطق الساحلية والقبلية، يبلغ الآن حوالي 1015 جنيها للجرام، وهو نفس السعر الذي كان عليه أمس واليوم.

في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1162 جنيها)

أظهر سعر جرام الذهب عيار 24، وهو أعلى سعر، ثباتًا ملحوظًا على مدار الصفقة، عند 1162 جنيهًا، مع العلم أنه أعلى عيار جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1015 جنيه)

أغلق سعر جرام الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى له في شهر في تعاملات اليوم عند 1015 جنيهاً؛ وهو الحركة الأكثر شعبية في مصر اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

أما أقل سعر وأكثرها شيوعًا في الوجه البحري والقاهرة، فيتم تداول الذهب عيار 18 بسعر 860 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8120 جنيه)

يبلغ سعر جنيهات الذهب في مصر اليوم نحو 8،120 جنيهاً، ويزن الجنيه 8 جرامات و 21، وهو الأكثر شيوعًا في مصر وصعيد مصر.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أوقية الذهب عيار 24 تكلف حوالي 36.022 جنيهاً، وتزن أوقية الذهب عيار 24 حوالي 31 جراماً، وهو أعلى جودة وأقل تشكيل للذهب في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

اليوم، يبلغ سعر الكيلوغرام من الذهب عيار 24 حوالي 1.162 مليون جنيه ويزن 1000 جرام.

خلال تعاملات اليوم، استقر سعر أونصة الذهب العالمي عند حوالي 1.765 دولار أمريكي، ونظراً لانخفاض سعر الدولار الأمريكي وتبادل وسائل الإعلام بين الصين والولايات المتحدة أثناء الزيارة، فقد ارتفع الطلب العالمي على الذهب. بالإضافة إلى الأزمة في روسيا وأوكرانيا، يتمركز رئيس الكونجرس الأمريكي في تايوان.