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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت مقاطع فيدو متداولة، لحظة إطلاق النار خارج ملهى ليلي في العاصمة تيغوسيغالبا؛ ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم نجل رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو. وقال لوبو في تصريحات لوسائل إعلام: إن أفرادًا مدججين بالسلاح أجبروا الشبان على الخروج من السيارات وأطلقوا النار عليهم كما يحدث في عملية كوماندوس. اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

وأشار إلى أن ابنه سعيد (23 عامًا) لقي مصرعه إلا أن ابنه الآخر لويس كان في السيارة ولم يصب بأذى. وقد أظهرت مقاطع الفيديو ملثمين يجبرون شبانًا أمام أحد الملاهي الليلة على النزول من سيارتهم ثم أوقفوهم ووجهوهم للجدار ليطلقوا عليهم النيران بعد ذلك.

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