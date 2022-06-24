نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن .. شاهد والدة المغدورة إيمان إرشيد تنهار بالبكاء وتروي كيف تلقت خبر مقتل ابنتها : "بنتي والله مؤدبة وضحوكة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - روَّت والدة المغدورة إيمان إرشيد لحظات الألم التي عاشتها فور سماعها خبر مقتل ابنتها بجامعة العلوم التطبيقية بالأردن، مطالبة بالإعدام والقصاص لقاتل نجلتها.

وقالت والدة إيمان، باكية، في تصريحات مصورة لـ"إرم نيوز" :"حكيت مع ابنتي قالت عندي امتحان وعلى 10 بخلص وبحكيكي، وعلى 10 ونص اتصلت فيها ردت ممرضة من مستشفى ابن الهيثم وبنتك انطخت بالجامعة، فكرتها بتمزح قالت لي لا أنا ما بمزح أنا ممرضة بالمستشفى، صرخت على أبوها واخواتها وروحنا المستشفى شوفت دم بنتي وملابسها لكن مما شوفت بنتي".

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وأضافت والدة الطالبة المغدورة :"اسألوا كل الناس عن بنتي والله مؤدبة وضحوكة وما بتزعل حدا، بنتي صاحبة أبوها وأخواتها وما بتخبي عنا شيء، ولو قالت لنا في حدا بيهددني ما كنا تركناها تموت"، موضحة أن القاتل لم يتقدم لخطبة ابنتها المغدورة من قبل، ولا هي حكيت عنه لأحد من أٍسرتها.

وتابعت :"بنتي طالبة بجامعة التمريض، لما بروح لها أنا ما بيدخلوني وأنا امرأة محجبة، كيف فات القاتل على الجامعة وقتل بنتي، أنا بدي إياه ينعدم مكان ما قتل بنتي وينادوا أمه عليه تشوفوا ميت مثل ما نادوا عليَّ أشوف بنتي ميتة".