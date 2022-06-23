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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مأدبة عشاء على شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وشهد العشاء وجود فرقة موسيقية تركية، والتي عزفت ورددت أغنية “هذا السعودي فوق فوق”، احتفاءا بزيارة ولي العهد.

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فرقة تركي تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو )

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‎من جانبه أكد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر أن المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التقى، في العاصمة التركية أنقرة، أمس، الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.