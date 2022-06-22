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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوجئ بعض المتابعين لأخبار الدراما التركية بنبأ وفاة الفنانة التركية توبا بويوكوستن (لميس)، بطلة المسلسل التركي المدبلج "سنوات الضياع".

وانتشرت أنباء تفيد بوفاة بويوكوستن التي اشتهرت بدور “لميس”، إثر تعرضها لحادث سير أليم في مدينة اسطنبول.

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هل تذكرون لميس بطلة مسلسل "سنوات الضياع"؟؟.. صدمة تهز الوسط الفني والمتابعين بعد أنباء وفاتها بحادث سير مؤلم في اسطنبول

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وانتشر فيديو مصور قيل أنه للحادث التي تعرضت له توبا، وأرفق بتعليق: “عاجل – لحظة وفاة الفنانة التركية توبا بويوكوستن في حادث سير مروع”.

وبحسب مواقع تركية، فإن خبر وفاة لميس زائف وغير صحيح، لتؤكد مصادر مقربة من الفنانة التركية أنها بصحة جيدة.

كما نفت تعرضها لأي حادث كما أشيع، مشيرين إلا أن كل ما يتم تداوله هو مجرد إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة.

ورأت المصادر أن الكثير من خصوم توبا يروجون لمثل تلك الأخبار الزائفة، معتبرين أن الهدف منها أذيتها وإقلاق أهلها ومحبيها.

وتعد الممثلة التركية توبا واحدة من أشهر الفنانات التركيات في العالم العربي وأولهن، بعد أبطال مسلسل “نور ومهند”.

بدأت التمثيل عام 2003، ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها سنوات الضياع، اكليل الورد، عاصي، العشق الاسود، جسور والجميلة.

وكانت الدراما التركية قد اقتحمت الشاشات العربية منذ عام 2009، وحظيت بجماهرية كبيرة في معظم الدول العربية.

ومن أبرز تلك الأعمال التي تنوعت بين التاريخية والاجتماعية مسلسل وادي الذئاب، نور ومهند، سنوات الضياع، أرطغرل.

وكانت اللهجة السورية هي مفتاح التواصل بين الدراما التركية والشعب العربي، حيث دبلجة معظم الأعمال بأصوات ممثلين سوريين.