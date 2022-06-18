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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ردت مشهورة سناب الشات السعودية فوز العتيبي على الانتقادات التي وجهت لها والسخرية بعد تكريمها في ملتقى إعلامي، وحاولت إثبات أنها من المؤثرين حقاً في السوشيال ميديا.

وجاء رد فوز العتيبي بعد أن أعلنت تكريمها، ليرد عدداً من المتابعين منتقدين التكريم لكونها لا تملك أي محتوى مؤثر وهادف لتستحق التكريم عليه.

ولفتت فوز العتيبي في بث مباشر لها عبر سناب شات أن الملتقى يتحدث عن الأنماط الجديدة من الأعلام والتي تختلف عن الانماط القديمة، مشيرة إلى أن فرقة الكورية، اليوم تعد مؤثرة، لكن قديمًا كان سيكون تقييمها مختلفًا.

وكانت عدداً من الانتقادات طالت فوز العتيبي وبدور البراهيم وآخرين بعد أن نشروا مقاطع فيديو لتكريمهم داخل ملتقى الإعلام الجديد لكونهم من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقدمون محتوى مفيد على حساباتهم.

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السعودية فوز العتيبي تفاجئ الجميع وتكشف لأول مرة ما فعلته مع ماجد المهندس!

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات على نطاق واسع منتقدين منظمي الملتقي، خاصة أن المحتوى الخاص بهم يدور حول يومياتهم فقط والمكياج والإعلانات.

وعلقت فوز العتيبي قائلة: “الجيل القديم كان يعتبر من المؤثرين من أصحاب المعرفة والعلماء، أما اليوم فهذا تغير”، مشيرة إلى أن منتقدي التكريم من البعض لكونهم ما زالوا يتعاملون مع الإعلام الجديد بعقلية قديمة.

ولفتت فوز العتيبي إلى كونها لم تتصدر التريند فقط بسبب تكريمها لكنها أطلقت على نفسها لقب ملكة التريند، معلقة: “أنا دائمًا ما أكون (الترند) في السعودية، لذا أنا مؤثرة”.

وحول التأثير الإعلامي التي منحت التكريم من أجله، أوضحت أن التأثير اليوم هو اهتمام المتابعين بحياة المشاهير وتفاصيلها، معلقة: “زواجه، وطلاقه، وطعامه، والأغنية التي يحبها”.

وتابعت فوز العتيبي حديثها ردا على جدل تكريمها قائلة: “حتى الأغنية التي أتكلم عنها أضرب فيها، وأسويلها أقوى دعاية في التاريخ، يعني أنا تكلمت عن أغنية ماجد المهندس وكانت مشاهدتها قبل ما أتكلم عنها 5 ملايين فقط، ولما تكلمت عنها ضربت فيها بيومين 30 مليون، وبعدها بيومين 50 مليونًا، طبعا الكل لاحظ لأنني مؤثرة بقوة”.

وأوضحت فوز العتيبي أنه ليس كل ما يمس حياة الأشخاص يصبح حديث الجميع ولكن هذا يحدث معها لأنها شخص مؤثر في الحقيقية.

وتابعت فوز العتيبي، مستعيدة حديث ميشيل حايك حول إحدى المشهورات التي ستثير ضجة بزواجها وطلاقها، مشيرة إلى أنه كان يقصدها هي، وهو ما يعد دليلاً أيضاً على كونها مؤثرة بقوة في الساحة الإعلامية”.

الإعلام المرئي يستدعي جهة تكريم فوز العتيبي

ورغم محاولة فوز العتيبي تبرير تكريمها، إلا أنها لم تتحدث أو ترد على استدعاء الجهة المنظمة للحفل من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي أعلنت في بيان أن تلك الفعالية الخاصة بالتكريم غير مرخصة قائلة: “نظرًا لما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، تؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا غير صحيح، وأن الفعالية غير مرخصة، وجارٍ استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم”.

وجاء ذلك بعد الانتقادات والجدل الذي أثاره تكريم بعض مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي مثب بدور البراهيم وفوز العتيبي واستعراضهن بفخر وشاركن العديد من الصور والمقاطع تحدثن فيها عن إنجازاتهن، وهو ما تسبب في غضب مدونين سعوديين وأكدوا أن من ظهرا في الحفل لا يستحقون التكريم من الأساس، بينما تم تجاهل مشاهير يقدمون محتوىً جاداً ومفيداً.