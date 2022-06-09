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السعودية .. رقص المطربة الشعبية موضي الشمراني تشعل الأجواء في موسم جدة .. شاهد كيف أثارت تفاعل الجمهور؟؟

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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