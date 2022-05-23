نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ماتت زوجته على ولاد في صحراء السعودية.. فدفنها داخل كهف ووضع الرضيع الحي جوارها وألقمه ثديها.. وبعد 9 أشهر كانت الصدمة!! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر قصة أغرب من الخيال، أوردها ضابط بريطاني في كتابه المسمى "عرب الصحراء"، لأم أرضعت طفلها 9 أشهر وهي ميتة في صحراء حائل بالسعودية.

ونقل الضابط البريطاني هارولد ديكسون، تلك القصة الغريبة في كتابه المنشور عام 1949م، عن أحد رجال قبيلة العوازم، في الكويت عام 1935م .

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ماتت زوجته على ولاد في صحراء السعودية.. فدفنها داخل كهف ووضع الرضيع الحي جوارها وألقمه ثديها.. وبعد 9 أشهر كانت الصدمة!!

أسد ينقض على عامل كان يتباهى بشجاعته أمام الزوار.. شاهد بالفيديو كيف كانت النهاية مرعبة!

حادث مروع بين حرس الشرف العماني أثناء استقبال الرئيس الإيراني في السلطنة (فيديو)

بوتين يفقد قدمه اليمنى ويظهر بأطراف صناعية.. شاهد المفاجأة كيف أصبح بعد إصابته بمرض السرطان (فيديو)

بهار رخيص وموجود في كل بيت .. يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحميك من الجلطات القلبية

ظهور صارخ لنجمة مسلسل باب الحارة "أم عصام" مع حبيبها .. والجمهور متفاجئ من شدة وسامته! (شاهد من يكون)

ضع قدميك داخل إناء فيه الخل والملح لمدة ربع ساعة فقط.. وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك " معجزة ربانية "

عريس سعودي يطلق عروسه ليلة الدخلة .. لن تصدق ماذا اكتشف فيها وردة فعلها التي أثارت جنونه (تفاصيل صادمة)

مشروب بسيط ورخيص الثمن يحميك من أمراض القلب ويتحكم بالتوتر ويعالج الاكتئاب

ظهور هذه العلامات عليك في الصباح الباكر دليل على نقص فيتامين B12 إلهام لجسمك

جهاز موجود في أغلب البيوت يرفع فاتورة الكهرباء إلى ثلاث اضعاف.. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه بدون فواتير باهظة

مقيم في السعودية يستقدم ابنه ليعمل مكانه فلما حضر أمام عينيه كات النهاية صادمة

بعد 10 أيام .. عائلة تعاطفت مع لاجئة أوكرانية حسناء فخطفت الأخيرة قلب الزوج

لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا وضعت حبات من القرنفل تحت لسانك قبل النوم.. شاهد النتيجة المذهلة بنفسك

السعودية.. تغريم مشهورة من مشاهير سناب 200 ألف ريال بعد الإساءة لإحدى الدول

5 مشروبات لا تشربها أبدا على الريق فهي قاتلة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها)

سوداني يشعل النيران في أموال ضخمة من فئة الـ 500 جنيه .. شاهد الفيديو

أغرب قبيلة في العالم .. يعبدون ‘‘جبل’’ وهذا مايحدث لمن يحاول الصعود إلى رأسه والمفاجأة في وجبتهم المفضّلة! (صور)

مشاهد خادشة للحياء .. حفلة ماجنة في الدوحة تثير غضب القطريين والشيخة مريم تهاجم بشدة: تجاوز لكل الخطوط الحمراء

4 مشروبات تساعدك على النوم العميق

من هي النجمة المصرية التي تركت الفن وتزوجت ملياردير سعودي مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ؟ (تفاصيل مثيرة + صورة)

وبحسب الرواية، كان أحد رجال قبيلة العوازم مسافرًا قرب حائل مع زوجته الحامل، والتي جاءها المخاض في أحد الممرات بين هضاب الصحراء فولدت طفلًا، ثم فارقت الحياة.

وقام الزوج بدفن جثمان زوجته في كهف صغير ووضع بجانبها صغيرها الحي لأنه ظن أنه سيموت قريبًا لحاجته للحليب، فأسنده على ثدي أمه الأيسر، ووضع فمه عليه ثم أغلق مدخل الكهف بالحجارة ورحل.

وبعد 9 أشهر مرت مجموعة من نفس قبيلة الرجل قرب البقعة التي دفنت فيها المرأة وكانوا على علم بقصتها فاتجهوا نحو مدخل الكهف ليتفاجئوا بوجود فتحة في الجدار الحجري ولاحظوا آثار أقدام طفل في المكان ففروا مسرعين وسط حالة من الرعب والذعر.

وبعدما علم والد الطفل بما رآه البدو أسرع وركب جمله، وذهب إلى مكان دفن زوجته ليفاجأ بطفله حيا يثرثر إلى جوار جثمان أمه داخل الكهف.

ووجد الرجل جسد زوجته قد جف عدا الجانب الأيسر منه والثدي الأيسر الذي كان مليئًا بالحليب حيث كان يرضع الطفل فاصطحب ابنه الرضيع ودفن جسد زوجته في قبر رملي ورحل عن المنطقة في حالة من الذهول.

ووفقًا لرواية الضابط البريطاني "ديكسون" فإن هذا الطفل قد كبر وأصبح أحد أهم محاربي قبيلته، وتم تسميته باسم "خلوي" في إشارة إلى مولده في الصحراء وأنه كان لا يزال حيًا (وقت رواية القصة)، وقد بلغ من العمر عتيًا.