نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ظهور صارخ لنجمة مسلسل باب الحارة "أم عصام" مع حبيبها .. والجمهور متفاجئ من شدة وسامته! (شاهد من يكون) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تغزّلت الممثلة السورية صباح الجزائري بزوجها السيد رباح التقي في العلن. ونشرت صباح الجزائري عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعها بزوجها رباح التقي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأرفقت الفنانة صباح الجزائري تلك الصورة بالتعليق قائلة:” كل عام وأنتوا بألف خير.. #الصباح_رباح #فطر_سعيد “.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

بوتين يفقد قدمه اليمنى ويظهر بأطراف صناعية.. شاهد المفاجأة كيف أصبح بعد إصابته بمرض السرطان (فيديو)

بهار رخيص وموجود في كل بيت .. يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحميك من الجلطات القلبية

ظهور صارخ لنجمة مسلسل باب الحارة "أم عصام" مع حبيبها .. والجمهور متفاجئ من شدة وسامته! (شاهد من يكون)

ضع قدميك داخل إناء فيه الخل والملح لمدة ربع ساعة فقط.. وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك " معجزة ربانية "

عريس سعودي يطلق عروسه ليلة الدخلة .. لن تصدق ماذا اكتشف فيها وردة فعلها التي أثارت جنونه (تفاصيل صادمة)

مشروب بسيط ورخيص الثمن يحميك من أمراض القلب ويتحكم بالتوتر ويعالج الاكتئاب

ظهور هذه العلامات عليك في الصباح الباكر دليل على نقص فيتامين B12 إلهام لجسمك

جهاز موجود في أغلب البيوت يرفع فاتورة الكهرباء إلى ثلاث اضعاف.. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه بدون فواتير باهظة

مقيم في السعودية يستقدم ابنه ليعمل مكانه فلما حضر أمام عينيه كات النهاية صادمة

بعد 10 أيام .. عائلة تعاطفت مع لاجئة أوكرانية حسناء فخطفت الأخيرة قلب الزوج

لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا وضعت حبات من القرنفل تحت لسانك قبل النوم.. شاهد النتيجة المذهلة بنفسك

السعودية.. تغريم مشهورة من مشاهير سناب 200 ألف ريال بعد الإساءة لإحدى الدول

5 مشروبات لا تشربها أبدا على الريق فهي قاتلة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها)

سوداني يشعل النيران في أموال ضخمة من فئة الـ 500 جنيه .. شاهد الفيديو

أغرب قبيلة في العالم .. يعبدون ‘‘جبل’’ وهذا مايحدث لمن يحاول الصعود إلى رأسه والمفاجأة في وجبتهم المفضّلة! (صور)

مشاهد خادشة للحياء .. حفلة ماجنة في الدوحة تثير غضب القطريين والشيخة مريم تهاجم بشدة: تجاوز لكل الخطوط الحمراء

4 مشروبات تساعدك على النوم العميق

من هي النجمة المصرية التي تركت الفن وتزوجت ملياردير سعودي مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ؟ (تفاصيل مثيرة + صورة)

وتفاعل متابعي النجمة السورية بطلة “مسلسل باب الحارة“، مع الصورة التي نشرتها برفقة زوجها اللبناني مشيدين بوسامته اللافتة.

https://www.instagram.com/p/CdDhhgVDApL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CdDhhgVDApL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CdDhhgVDApL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُشار أن صباح الجزائري تزوجت من اللبناني ​رباح التقي​، ولهما 3 أولاد هم (رشا وكرم وترف)، وقد أطلّت إبنتها رشا في مسلسل “​باب الحارة​”، حين جسدت شخصية “هدى”، زوجة “عصام”، أما إبنتها ترف فقد شقت مشوارها أيضًا في التمثيل.

مشاركة مميزة لصباح الجزائري في أول أيام رمضان 2022

من ناحية أخرى، فتت النجمة السورية القديرة صباح الجزائري الأنظار في الحلقة الأولى من “مسلسل مع وقف التنفيذ” للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة “إيبلا الدولية”.

وظهرت صباح الجزائري في المسلسل بشخصية أم لديها ابنة هي “صفاء سلطان” ترتكب خطيئة ويقوم أحد السحرة بالإعتداء عليها فيقرر أخوتها قتلها لكن الأم توهم الأخوة أنها هي من تريد قتل ابنتها وغسل عارها وتقوم بتهريبها بعد أن توحي للجميع أن حفرت قبرًا ودفنت إبنتها فيه.

وكان لافتًا المشهد الذي سبق لحظة وفاتها في المسلسل حين اعترفت لأبنائها الرجال بالسر فيما كان مشهد حديثها مع أحد المسؤولين مؤثرًا حين قالت له ” الأرض بتتونس بولادها”.

وعلى الرغم من أن صباح انتهى دورها مع انتهاء الحلقة الأولى حيث انتهت الشخصية بالوفاة إلا أن المديح و الاشادات التي تلقتها كبيرة جدًا.

الملفت أيضًا ان صباح لم تقدم مثل هذا الدور منذ زمن وعلى الرغم من عدد المشاهد القليل الذي لا يتعدى بضعة مشاهد في المسلسل فإن موافقتها على أدائه يعكس شغفها واعتنائها بقيمة حضورها كممثلة على الرغم من مسيرتها الفنية الحافلة والغنية.. فعندما تقبل صباح الجزائري بالظهور في عدد محدود من المشاهد فهذا يعني حتماً أن شغف البدايات لا يفارقها وأن قيمة ما تقدم يعني لها الكثير.

يُشار إلى أن مسلسل “مع وقف التنفيذ” يعرض على روتانا دراما و mbc دراما وغيرها من القنوات وهو من بطولة غسان مسعود وعباس النوري و سلاف فواخرجي وفادي صبيح وصفاء سلطان.

أما صباح الجزائري فتحضر ببطولة عدد من الأعمال وهي مسلسل “على قيد الحب” للمخرج باسم السلكا والكاتب فادي قوشقجي والموسم الثاني من مسلسل “حارة القبة” للكاتب أسامة كوكش والمخرجة رشا شربتجي و الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.