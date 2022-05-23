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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تم الكشف عن احتفال قبلية يتم فيه جلد الشابات لإظهار التضحيات التي يقدمونها للرجال ، في سلسلة من الصور.

بالنسبة لنساء قبيلة هامار في إثيوبيا ، فإن الندوب الظاهرة على أجسادهن ، تدل على الحب الذي يشعرن به تجاه هؤلاء الرجال الذين يجلدونهم. بالنسبة لهؤلاء النساء ، فإن هذه الندبات تسمح لهن باستدعاء من ضربوهن ، ليساعدهن في حالة الحاجة.

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أغرب قبيلة في العالم .. الفتيات يتسابقن على خلع ملابسهن ويطلبن ‘‘الجلد’’ العنيف من أجل القبول بالزواج (صور)

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بعد الحفل ، يصبح الصبي رجلاً ويمكنه الزواج. هذا التقليد العنيف يسمى Ukuli Bula.

وبدلاً من الهروب ، تطلب النساء من الرجال جلدهن مرة أخرى ، خلال الحفل الذي أقيم في وادي أومو.

من المفترض أن يكون الحفل عرضًا لمحبة النساء. بمجرد أن يصبحوا أراملًا ، ربما يلجأون إلى هؤلاء الرجال الذين ضربوهم طلبًا للمساعدة. من المفترض أن تكون الندوب الموجودة على الظهر دليلاً على تضحيتهم من أجل الرجل ، وبالتالي يستحيل على الرجل أن يرفض تلبية احتياجات المرأة في الأوقات الصعبة أو الطارئة.

عادة لا تزال هؤلاء النساء يعشن في القرى ، على الرغم من أن عددًا متزايدًا يهاجر إلى مدن المنطقة ، وكذلك إلى أديس أبابا ، العاصمة الإثيوبية.