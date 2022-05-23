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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدرت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت بيانا عاجلا بشأن ظهور مرض جدري القرود المنتشر في عدة دول على مستوى العالم.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة “واس” أنه “لم يتم رصد أي حالة مصابة بمرض جدري القرود في المملكة حتى الآن، وهو المرض الذي بدأت تظهر حالات مصابة به مؤخرًا في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا؛ بعد أن كان مستوطنًا في بعض الدول الإفريقية لأكثر من 50 عامًا”.

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الصحة السعودية تصدر بياناً عاجلاً بشأن ظهور وباء (جدري القرود) المنتشر مؤخرا في عدة دول غربية



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وشددت الصحة السعودية على جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة؛ مبينةً أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة،

وأوضحت أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها؛ تشمل تعريف الحالات المشتبة والمؤكدة، والتعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين.

وأشارت الصحة إلى أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات ترصد في المملكة.

وحثت الوزارة الجميع على الحرص باتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية).

كما دعت المواطنين السعوديين المسافرين للخارج التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.

وتسود حالة من الرعب دول العالم، بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض جدري القرود في العديد من البلدان خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

وجدري القرود فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات. وزادت الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل الأعراض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ويقول الدكتور جيمي ويتوورث من كلية لندن الصحية إنه لا يوجد دواء محدد للمرض، ويُستعان بعلاجات داعمة توقف تطوّره فقط.