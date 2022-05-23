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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية لفتاة تعتدي على زميلتها وتضربها بقسوة في إحدى الأماكن العامة الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة وسط مطالبات بالقبض عليها عبر هشتاج #فتاه_تعنف_صديقتها الذي حظي بتفاعل واسع في المملكة.

وظهر في المقطع المتداول عدة فتيات في مكان يجلسن على مدرجات في إحدى الأماكن العامة بمدينة الرياض فتقوم إحداهن وتوجه صفعات وركلات وضربات عنيفة لزميلتها وسط ضحكات من أصدقاء الفتاة المعتدية.

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فيديو يشعل موجة غضب واسعة في أوساط السعوديين عبر مواقع التواصل.. فتاة تعنف صديقتها وتضربها بقوة (شاهد)



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بينما اكتفت الفتاة التي تعرضت للضرب بمحاولة حماية وجهها من اللكمات والضربات القاسية، ورحلت عن المكان عقب انتهاء الطالبة المتنمرة من ضربها.

وأثار المقطع موجة غضب واسعة ودشن ناشطون هشتاج #فتاه_تعنف_صديقتها تصدر موقع تويتر مطالبين بالقبض على الفتاة المتنمرة ومعاقبتها ولا سيما بعد تداول مقاطع أخرى مماثلة توثق اعتدائها على فتيات أخريات.

وفي هذا السياق قال نايف “تربية الدلع الزايد والتعالي على الناس أظهرت لنا هذه النماذج.. العالم الله أن البنت المسكينة ضحيه تنمرهم.. اللي تصور هي المدبر والمحرك لازم تأخذ جزاءها الرادع”.

وعبرت أم عن غضبها فقالت “أحافظ على بنتي أراعي مشاعرها و نفسيتها و أوفر لها بيئة منزلية صحية ثم تجي وحده مضطربة سلوكياً و نفسياً تعتدي عليها بعنف و عدوانية وسط تشجيع و تنمر ضدها !! إذا ما عوقبت بشدة هي و اللي يضحكون معها رح يتجرأ غيرها #فتاه_تعنف_صديقتها”.

ووجهت أخرى خطابها لأهل الفتاة المعتدي عليها فقالت “يا أهل البنت لاتسكتون عن حقها لابارك الله في ضعف .. أتوقع مادافعت عن نفسها خايفه من شي وغالبا الاهل لهم دور علمو اولادكم وبناتكم يدافعون عن انفسهم اذا احد اعتدى عليهم ويعلمونكم الي يسير معاهم ومايخافون منكم لو ماالتصوير ماكان احد عرف عن هالبنت ويمكن ماهي أول مرة

”.