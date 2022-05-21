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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قصص حب، زواج، طلاق، أسرار، أبناء، كل هذه الأشياء تثير فضول الجمهور تجاه نجوم الفن ويسعون لمعرفتها أو ينصتون لسماعها عند روايتها، والحقيقة أ، عالم الفن مليئ بمثل هذه الأشياء وبشكل كبير، وسنروي لكم في هذا السياق، قصة بطلتها السندريلا سعاد حسني.

من أشهر قصص الحب المعروفة للسندريلا كانت مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومعظم الجمهور يعلمها، لكن هذه القصة لم تكلل بالزواج، ومالا يعلهمه الكثيرون هو أن سعاد حسني تزوجت 5 مرات، ورغم ذلك لم تنجب في أي من هذه الزيجات.

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تسريب صور نادرة جدا للسندريلا سعاد حسني في زفافها وهي في قمة الأناقة و المفاجأة غير المتوقعة من هو العريس ؟ .. شاهد من يكون

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وذات مرة حملت سعاد حسني في بطنها جنينها الأول لكنه لم يكتب له الحياة لأن تم إجهاضه بسبب مرض زوزو في هذه الأيام، وكان ذلك خلال فترة زواجها كانت هي الأطول من بين زيجاتها، وكانت من المخرج علي بدرخان، الذي يظهر معها في الصور.

استمر زواج زوزو من علي بدرخان لمدة 11 عام، وجمعت بينهم قصة حب كبيرة جدًا، استمرت 5 أشهر ثم أعلنا الفنانان خطبتهما ومن ثم الزفاف الذي تم وسط مجموعة من النجوم والنجمات.



كان لبدرخان تأثير فارق في حياة سعاد حسني ليس الشخصي فقط بل الفني أيضًا، ففي تصريحات صحفية لها أكدت أنه انتقد عدد من أفلامها قائلاً لها أنها أفلام تافهة لمن تترك بصمة مع الجمهور، فطلبت منه أن يساعدها ويبدأ معها من جديد.

وبالفعل أخرج لها عدد من الأفلام التي أصبحت بعدها سعاد حسني ماركة مسجلة في عالم الفن بشهادة منها في تصريحاتها، ولكن رغم ذلك أخر فيلم جمع بينهم لم ينجح مما جعل بدرخان يتغير مع سعاد حسني.

حتي لو خاني هسامحه

ولم تستمر العلاقة بين النجمين طويلاً، وعن سبب الطلاق بعد 11 سنة زواج، انتشرت أنباء أن علي بدرخان اعترف للسندريلا أنه على علاقة بفتاة أخرى ويريدها في حياته، مما جعلها تطلب منه الطلاق.

وبسؤالها عن إذا كان بدرخان خانها أم لا؟ ردت: “حتي لو خاني هسامحه لأنه حد كبير أوي في حياتي و صاحب فضل عليا”.