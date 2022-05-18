اكتشاف مذهل لحيوان أعمى عاش قبل 450 مليون عام

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شف علماء أحافير عن حيوان قديم، كان محفوظا في الصخور بالقرب من شاطئ بحيرة سيمكو جنوب أونتاريو بكندا، لكن المثير فيه أنه كان أعمى.

وأشار العلماء إلى أن الحيوان من فئة "تيمولينسونس ديميتري"، وهي مجموعة منقرضة عاشت قبل نحو 450 مليون سنة.

وقال المؤلف الرئيسي لدراسة عن الاكتشاف، الباحث وعالم الأحياء التطوري بجامعة تورينتو، جوزيف مويسيوك: "لم نتوقع العثور على أنواع رخويات الجسم في هذا الموقع". وتباع مويسيوك: "عندما نفكر في الأحافير، فإننا عادة ما نفكر في أشياء مثل عظام وأصداف الديناصورات. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الأنسجة الرخوة نادر جدا، ولا يوجد سوى عدد قليل من المواقع حول العالم حيث تم العثور على كائنات من فئة رخويات الجسم".

والحيوان الغريب المكتشف بقياس 6 سنيتمترات، بطول إصبع السبابة، وتتميز العينة بدرع رأس مزخرف يحتوي على قرنين منحنيين مغطى بأشواك تشبه الريش.

قال مويسيوك: "يوجد تحت الرأس زوج مذهل من الأطراف الطويلة للغاية ولها نتوءات شبيهة بالقدم عند النهايات الطرفية، والتي نعتقد أنها استخدمت على الأرجح في شق طريقها عبر قاع البحر، يبدو أيضا أنه أعمى، لأنه ليس له أي عيون على الإطلاق.