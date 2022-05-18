نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأهلي يوجه 6 مطالب إلى الكاف بخصوص نهائي دوري الأبطال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وجه النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عدة مطالب إلى الاتحاد الأفريقي، بعد تحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.



وكشفت إدارة الأهلي عن 6 مطالب وجهتها إلى الاتحاد الأفريقي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، قال فيه إنه وجه هذا الخطاب بعد أن علمت ”لجنة إدارة الأزمة“ برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، موعد وملعب المباراة النهائية، عبر الحسابات الرسمية لـ“كاف“، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

يسرا تعترف بكل جراءة: انسجمت مع عادل إمام وفقدت السيطرة على نفسي وتعرضت للسب والشتم بسبب هذا المشهد (فيديو)

كيف ستكون مواصفات آيفون 14؟.. هذا ما تفكر به "أبل"

مفاجأة مزلزلة بشأن "القاتل الحقيقي" الذي اغتال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

التهاب الكبد الغامض يثير المخاوف في العالم.. تعرف إلى أعراضه

منها منع الإصابة بداء السكري .. 5 فوائد مذهلة للخيار ومشكلة واحدة لتناوله

غوغل تحظر 3 تطبيقات شهيرة على متجر بلاي .. احذفها فورًا من هاتفك الأندرويد

بشرى سارة لمرضى السرطان.. باحثون يتوصلون إلى علاج قد يقضي على مرض السرطان

3 أنواع من الخضروات تحمي الرئة وتنقي الجسم من السموم وتحدّ من أضرار التدخين

وفاة فنان عربي شهير بطريقة محزنة للغاية.. شاهد من يكون؟

تغنيك عن الأنسولين.. مشروبات ساخنة تخفض نسبة السكر في الدم فورا (تعرف عليها)

زواج أيمن زيدان ونورمان أسعد مرة ثانية يشعل مواقع التواصل.. ماذا حدث؟

بعد ظهورها بملابس جريئة .. أمير سعودي بارز ينفجر غضبًا في وجه رهف القحطاني ويجلد مشاهير الفلس ومتابعيهم

وجاءت طلبات النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي على النحو التالي:

1. المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة – تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي….) لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء. وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات، بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره. وذلك وفقًا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل ”كاف“ بشكل عاجل.

2. المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط. وأن يقوم ”كاف“ بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك.

3. المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة. والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.

4. المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر، وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة. والأخذ في الحسبان ضيق الوقت، والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.

5. المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات ”كاف“ المختلفة.

6. المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـ“VAR“ من أوروبا، أسوة بما تم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية.

يذكر أن الكاف أعلن، اليوم الثلاثاء، أن المباراة ستقام مساء يوم الاثنين 30 مايو/ أيار في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ملعب الوداد، بعدما ذكرت تقارير سابقة أن النهائي قد يقام في الرباط.