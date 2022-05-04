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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بادر مواطن على تقديم فيلا مؤثثة لمواطن آخر بعدما علم بمغادرته وأسرته محافظة الخرمة وتوجه إلى حائل تنفيذاً لشرط الجلـوة المفروضـة عليهم مقابل العفو عن ابنهم واعتاق رقبته. ونشر الإعلامي أنور المحيسن مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر لحظة رحيل المواطن ناجي ابن نصار السبيعي 97 عاماً وأولاده من الخرمة متجهين إلى حائل تنفيذاً لشرط الجلوة. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: اليك 5 نصائح لتقليل استهلاك الوقود في ظل الازمة الحالية نوع من المكسرات يقوي صحة العين ويساعد في تدفق الدم وإنقاص الوزن وخفض الكوليسترول وتنظيم السكر وفوائد لاتخطر على بالك مواطن سعودي يهدي آخر فيلا مؤثثة والسبب مفاجئ للجميع! (فيديو) هل يرفع العسل الطبيعي نسبة السكر في الدم؟.. "النمر" يجيب منها أرقام الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان .. غوغل تقرر إزالة هذه المعلومات الشخصية عن المستخدمين رجل ارتبط بعلاقات مع أكثر من 40 امرأة.. والمفاجأة في ردة فعلهن بعدما اكتشفن خيانته! ( شاهد الفيديو ) فنانة شهيرة هربت ليلة الزفاف بعدما انخطبت 45 مرة وماتت وهي عذراء بعمر ال93 .. لن تصدق المفاجأة من تكون؟ فشل الشركة الأجنبية وتكدس الركاب.. بالفيديو: كشف آخر التطورات في مطار الملك عبدالعزيز علامات تحذيرية قبل الإصابة بالنوبات القلبية هذه المكسرات من أفضل الأطعمة المقاومة للسرطان من جانبه قال المواطن راضي سنيد السلماني الذي قدم الفيلا المؤثثة للسبيعي : باسمي وباسم أهل حائل عامة وشمر خاصة يا هلاكم وحنا في استقباله وبيوتنا بيوته ومحلاتنا محله وعندنا بيوت جاهزة بأثاثها في استقباله وإن شاء الله يشرفنا في محلنا نيابة عن أهل حائل".

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