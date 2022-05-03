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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سنأخذكم اليوم بجولة إلى منزل الفنانة دنيا سمير غانم الفخم، والتي تعيش داخل مدينة القاهرة وتعتبر من الشهيرات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا اللقليل القليل، وكأنها تفضل أن تبقي حياتها الخاصة ملكها وحدها، دون أن تتشاركها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يفعل بقية النجوم.

طراز مصري في منزل دنيا

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فخامة منزل دنيا سمير غانم تذهل الجمهور.. شاهد ماذا خلف لها والدها من كنوز عظيمة.. لن تصدق ماترى عيناك!

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كما يظهر من خلال بحثنا على محرك البحث "غوغل" وجود فيديو وصور لمنزل دنيا سمير غانم الفخم، والذي يقع في أحد الأحياء الثرية في القاهرة حيث يسكن أغلبية المشاهير. ويحل الطراز المصري في ديكور منزل دنيا، والذي يطغي على أثاثه اللونان البني والبيج، كما تحضر الاكسسوارات المعدنية والضخمة بوفرة في غرفة المعيشة وفي الصالونات.

ألبوم صور عائلي على الحائط

في نظرة سريعة على حساب دنيا سمير غانم على "انستقرام" لاحظنا وجود القليل من الصور التي تظهر منزلها، وفيديو واحد لزوجها الإعلامي رامي رضوان من منزلهما، يطلّ فيه وهو يبرز ألبومات صور على الحائط تجمعه مع زوجته وابنتهما "كايلا".

يبدو واضحاً ديكور الجص في سقف الغرف الذي تتدلى منه إنارة عبارة عن مجموعة من اللمبات يتكرر حضورها في أكثر من غرفة من المنزل خصوصاً في غرفة الطعام والمطبخ.

الزخرفة بالألوان في ديكورات غرف جلوس

عند اختيارك لديكور منزل، عليك أولا بالتفكير في الألوان المفضلة لديك، والتفكير في الأسلوب العام الذي تفضلينه وموضوع منزلك، وبعد ذلك اختاري اما أن تربطي ديكورات غرفة الجلوس مع باقي ديكورات المنزل، كما فعلت دنيا سمير غانم.

ويمكن أن نرى تناغم الألوان في منزلها من خلال صورة نشرت لها وهي تستضيف الفنانة سميرة سعيد.

ومن خلال الفيديو المنشور على "يوتيوب"، يظهر أيضا واضحاً التنسيق في ألوان الديكور بين جميع أثاث المنزل.

وتزوجت دنيا سمير غانم من والاعلامي رامي رضوان عام ٢٠١٣ وأقاما حينها حفل زفاف ضخم حضره كل نجوم الفن، وأنجبت منه ابنتهما (كايلا) بعد عام واحد من الزواج

المصدر: مجلة الجميلة