نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صادم: شاهد ممثلة مصرية شهيرة تستغل العمرة للترويج عن مسلسلها الجديد أمام الكعبة المشرفة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فاجأت الممثلة المصرية روجينا، متابعيها بالإعلان عن مسلسلها الجديد الذي تشارك به رمضان المقبل 2023 من أمام الكعبة أثناء تأدية مناسك العمرة.



وظهرت روجينا في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "الفيسبوك"، وهي تمسك بهاتفها وتروج لمسلسل "ستهم"، من أمام الكعبة، ما أثار استياء متابعيها بسبب الإعلان عن ذلك في بيت الله.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

صادم: شاهد ممثلة مصرية شهيرة تستغل العمرة للترويج عن مسلسلها الجديد أمام الكعبة المشرفة!

في أول أيام العيد .. شاهد: حادث مروري مروع على طريق سريع في الأردن

صاروخ التبييض للعرايس في عيد الفطر .. كريم الكركم والنشا السحري لتبيض وشد البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق

حتى لايفسد..طريقة تجفيف طلاء الأظافر بسرعة

وصفة تنظيف القولون من السموم المتحجرة لسنوات وعلاج مشاكل الإمساك والغازات الكريهة

اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الفطر للمعايدة بطريقة مميزة على الأهل والأصدقاء

بدون حمية.. عصير خارق يخلصك من دهون الكرش خلال أيام



وعلقت روجينا قائلة: "الحمد والشكر لله.. الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل ستهم رمضان ٢٠٢٣ ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح".