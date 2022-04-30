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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق "توكلنا خدمات" لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة.

ويأتي إطلاق تطبيق "توكلنا خدمات" منسجمًا مع توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، في تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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إطلاق تطبيق "توكلنا خدمات" لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية .. والكشف عن أهدافها

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ويُعد تطبيق "توكلنا خدمات" أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، ويأتي إطلاقه على إثر النجاح المميز الذي حققه تطبيق توكلنا، الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 27 مليون مستفيد، من خلال مواصلة تقديم العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، مما يُمكنهم من سهولة وسرعة الوصول إليها ومن مكان واحد.

سهولة الربط التقني

ويسهم هذا التوجه في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها من خلال سهولة الربط التقني مع تطبيق توكلنا خدمات، وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيد، والتي تُطور بشكل مستمر لتحسين تجربة المستخدم، من خلال أكثر من 140 خدمة عبر 40 شراكة إستراتيجية، حيث تولي منظومة توكلنا أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها "توكلنا خدمات" ذات قيمة مُضافة تثري تجربة المستفيد، وذلك من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية الصحية والتعليمية والدينية والتنقل والترفيه.

الخدمات الموجودة في التطبيق

ويشتمل تطبيق "توكلنا خدمات" على خدمة استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات ليصبح (توكلنا خدمات) الرفيق الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية بكل يسر وسهولة.

ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عموم المواطنين والمقيمين والزائرين إلى المبادرة بتحميل تطبيق (توكلنا خدمات) من المتاجر (App Store, Google Store, AppGallery, Galaxy Store) للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق، موضحةً أن تطبيق (توكلنا) الحالي سيقتصر على الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.