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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو، أن سكان عدة مناطق من الأرض سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية مميزة غدا الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "ليلة الجمعة 22 أبريل الجاري سيتمكن سكان عدة مناطق من الأرض من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب Lyrid المميزة"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

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ظاهرة فلكية استثنائية مميزة تشهدها الأرض اليوم الجمعة

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وجاء في البيان أيضا "هذا العام سيتزامن ذروة تساقط الشهب المذكورة مع اقتراب القمر من مرحلة الربع الأخير، وفي ظل هذه الظروف، وفي حال كانت السماء صافية سيتمكن الناس من مشاهدة هذه الظاهرة طوال الليل تقريبا. وفقا لتقديرات محطة النيازك الدولية فإن مراقبة ظاهرة Lyrid هذا العام سيتمكنون من رؤية نحو 18 شهابا متساقطا في السماء كل ساعة".

ويمكن لسكان المناطق الشمالية من الكرة الأرضية أن يشاهدوا ظاهرة Lyrids بوضوح كل عام، في الفترة ما بين 16 و25 أبريل، وتظهر الشهب في سماء الأرض نتيجة اقتراب الغلاف الجوي لها من السحب النيزكية، والتي تحتوي على حطام نيازك يحترق في الجو أثناء احتكاكه بالغازات.

وأشار البيان إلى أن أورانوس يظهر كل سنة في السماء بالنسبة إلى سكان المناطق الشمالية من الأرض، وأفضل وقت لمراقبة هذا الكوكب يكون ما بين الخريف ونهاية الشتاء.