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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، عن خطوات مهمة لتطبيع العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال جاويش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين”.

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مفاجأة مزلزلة.. تركيا تعلن عن خطوات مهمة لتطبيع العلاقات مع السعودية

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وجاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 22 آذار/ مارس الجاري.

وأضاف جاويش أوغلو أن وزير الخارجية السعودي يعتزم زيارة تركيا خلال الفترة القادمة، مشيرا أنه لم يتم التخطيط لهذه الزيارة بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.

وأكد وزير الخارجية التركي وجود خطوات مهمة من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين”، لافتا إلى “التعاون القضائي بين البلدين”.

وشدد أوغلو على أن تركيا ليس لديها أي موقف سلبي بخصوص العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع السعودية، إلا أنه يوجد بعض الفتور في العلاقات.

ونوه إلى اتخاذ البلدين خطوات مهمة من أجل إحياء هذه العلاقات، مضيفا: “يمكنني القول إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن”.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تطبيق تركيا سياسة “صفر مشاكل” التي قد بدأتها منذ العام الماضي مع كل الدول التي كانت على خلاف معها، مثل الإمارات والسعودية واليونان.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق في مقابلة مع قناة “TRT” الحكومية: “سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل”.

وشهدت العلاقات بين تركيا والسعودية توترا خلال السنوات الماضية بسبب عدد من القضايا أبرزها قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.